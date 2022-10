Alice Collignon, chercheuse à l’université de Liège, a participé en fin de semaine dernière à Montréal à la finale internationale du concours "Ma Thèse en 180 secondes".

Une présence que la trentenaire, originaire de Bois-et-Borsu, devait à sa victoire en juin dernier lors de la 8e finale interuniversitaire belge.

Celle-ci avait vu s’affronter à Namur quinze doctorant(e)s venu(e)s des cinq universités francophones (ULiège, UCLouvain, ULB, UMons, UNamur). Leur défi ? Vulgariser et présenter leur sujet de thèse, avec clarté, efficacité et originalité en trois minutes chrono.

Cette fois, la Condrusienne est montée sur la scène du Théâtre Outremont, garni de quelque 800 personnes, en compagnie de 19 autres candidat(e)s francophones venu(e)s du Gabon, de Haïti, du Liban ou encore de l’Île Maurice, etc.

"Mon objectif était de prendre du plaisir, d’en conserver le meilleur souvenir possible, nous a expliqué Alice Collignon. C’était malgré tout stressant, même si la répétition générale sur la scène du théâtre s’était très bien déroulée."

Passée en 11e position, la chercheuse aura fait veiller tard ses proches restés de ce côté de l’Atlantique. "Ils ont pu suivre la finale qui commençait à 1h du matin, heure belge, via un Facebook Live. Mais mon compagnon s’est endormi avant mon passage", sourit celle qui avait entamé un doctorat en octobre 2019 basé sur des recherches sur le cancer du sein.

"Je travaille sur trois protéines MT4, Syndecan et HER2. Je cherche à connaître l’implication de ces trois marqueurs du cancer du sein dans la résistance à la chimiothérapie", rappelle Alice Collignon, qui, comme à Namur en juin, a articulé ses 180 secondes à Montréal autour d’une comparaison entre ces trois marqueurs, et trois joueurs… des Diables rouges.

« Je retiens le fair-play »

Au final, le concours aura été remporté par la candidate venue du Sénégal, devant les chercheuses issues des universités de Lausanne (Suisse) et d’Antananarivo (Madagascar). Le prix du public est quant à lui revenu à la candidate marocaine. "Il s’agissait d’un prix décerné sur base d’un vote en ligne des internautes, et manifestement, les candidates du Maroc, du Congo et de Haïti avaient rameuté pas mal de monde. Mais ce que je retiens, c’est la bienveillance et le fair-play qui régnaient entre tous les candidat(e)s."

Arrivée à Montréal le 2 octobre, Alice Collignon ne rentrera que la semaine prochaine à l’ULiège. Avec des souvenirs plein la tête.