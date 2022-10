Édouard développe son propre jeu vidéo

Le Claviérois, originaire de Namur, n’en est pas à son coup d’essai puisqu’il a lancé son premier jeu, WarNation (20 000 à 30 000 joueurs), aux alentours de l’âge de 15 ans. C’est après une formation en développement mobile qu’il déménage sur Liège pour commencer sa carrière dans le secteur privé. Mais son rêve et là où il se sent le mieux, c’est dans le jeu vidéo. C’est pourquoi le développeur prend la décision d’arrêter de travailler pour lancer son projet avec ses propres fonds. "J’ai mis de l’argent de côté et j’ai arrêté quelques semaines avant la venue du Covid", raconte ce fan du Seigneur des Anneaux et de jeux de construction. "J’adore les mondes complexes et toucher à tout. Pour mon jeu, il faut faire de la 3D, de l’illustration, s’occuper du développement, du marketing, des scénarios, des dialogues. Il faut inventer tout un monde complet, avec la mythologie, les légendes… C’est difficile mais c’est chouette car varié."

C’est lui aussi qui a imaginé les systèmes économiques et politiques des quatre civilisations que comporte le jeu, et qui consiste en la construction et le développement d’une ville dans un univers médiéval-fantasy, "une réalité alternative assez réaliste dans laquelle il n’y a pas de dragons ou de licornes mais où je pioche dans les animaux préhistoriques", raconte-t-il encore. Dans certains scénarios, le joueur devra se défendre contre les attaques de l’ordinateur.

D’autres civilisations pourraient voir le jour dans le futur, le but étant de faire évoluer le jeu le plus possible, par exemple sous forme de DLC (extensions payantes). Pour le moment, Earth of Oryn se trouve en version alpha. Un "kickstarter" sera lancé mi-novembre afin de permettre aux personnes intéressées d’acquérir le jeu en précommande. "C’est ça qui décidera de son avenir, après j’ai encore un an de développement avant l’early access, où le jeu sera jouable, puis encore un an pour le terminer complètement", confesse le développeur, en recherche de fonds.

Édouard Libion espère obtenir 35 000 euros pour réaliser son rêve.

Plus d’infos sur www.earthoforyn.com