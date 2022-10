Cinq projets citoyens soumis au vote

Concrètement, des associations locales, des comités de quartier, voire des groupements de citoyens sont invités à présenter des projets dont le coût ne peut dépasser 10 000 €. Lancé le 1er juin, l’appel à projets s’est clôturé le 31 août à Clavier. Sept dossiers ont été déposés devant la Commission Locale de Développement rural (CLDR) qui a dû juger de leur recevabilité et de leur faisabilité. Au final, cinq d’entre eux ont été retenus. "Deux projets n’entraient pas dans les critères, glisse Katty De Groote, de la Fondation Rurale de Wallonie. Mais pour une première expérience, on peut déjà parler de succès, car dans certaines communes, on ne reçoit parfois que deux projets."

À présent, ce sont les Claviérois qui vont pouvoir voter soit via des bulletins en papier (disponibles à l’administration communale ou auprès des porteurs de projet), soit par voie électronique. "Ces votes compteront pour moitié dans le choix final, l’autre moitié revenant à la CLDR. Le principe, c’est que chaque votant fait son marché, en disposant d’une somme de 20 000 €, puisque c’est la somme finale qui sera allouée aux projets participatifs. La Commune donnera une enveloppe de 10 000 €, et la ministre Céline Tellier, en charge de la Ruralité, versera une somme identique."

Alors, finalement, quels sont les cinq projets soumis au vote ?

Projet N.1: les entrées de village d’Ochain. L’ASBL Village d’Ochain propose de placer des structures fleuries aux entrées et sorties du patelin pour 7 200 €.

Projet N.2: il était une fois… Pailhe. Le comité animations et culture de Pailhe aimerait mettre en place un circuit de balades historiques (boucles de 5 et 9 km). Celui-ci sera combiné à la mise en place d’espaces de détente et de convivialité (installation de bancs et espace de pique-nique). Le coût du projet serait de 9 997 €.

Projet N.3: vert, j’espère ! Le comité de quartier de Terwagne veut aménager la place de Terwagne de manière végétale pour un montant de 3 830 €.

Projet N.4: aménagement d’un espace villageois à Ocquier. Le patro d’Ocquier souhaite réhabiliter le site de l’ancien terrain de tennis en créant un espace convivial et sécurisé. Concrètement, le porteur de projet voudrait créer un terrain multisport de rue, un barbecue avec tables de pique-nique, et réaliser un préau. Coût du projet: 5 100 €.

Projet N.5: théâtre de verdure. L’ASBL L’Atelier(s) voudrait créer un théâtre de verdure dans le parc de La Grange à Les Avins pour un montant de 7 032 €.

Les Claviérois peuvent voter sur https ://participation.frw.be/. Choisir l’onglet : Clavier.