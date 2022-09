Le camion a percuté les murets à Ocquier

Le dépannage du camion a pris de longues heures. Le bourgmestre Claviérois Philippe Dubois est allé sur place en début de soirée.

L’accident de ce camion a provoqué un certain émoi au sein de la population riveraine qui, à plusieurs reprises, n’a pas manqué par le passé de pointer du doigt la dangerosité de la traversée d’Ocquier. Certains estimant là qu’un drame a été évité car si le camion avait perdu son pneu en plein cœur du village, les dégâts auraient pu être bien plus importants. L’incident a suscité un certain émoi sur les réseaux sociaux.