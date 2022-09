Ocquier: un village au cœur des préoccupations

«Améliorons notre village pour attirer le SPW»

Un appel à projet qui s’inscrit dans le cadre du plan de relance de la Wallonie. Le gouvernement wallon avait en effet décidé de mettre sur pied un appel à projets visant à soutenir les communes moins densément peuplées.

Et le jackpot est conséquent. Les Communes sélectionnées pourront bénéficier d’un subside pouvant aller jusqu’à 500000 € et les projets seront financés à hauteur de 80% de l’enveloppe globale. Bonne nouvelle, non? "Pour moi, il y a des choses impossibles, intervient Dany Cornet, conseiller communal de la liste ENSEMBLE. Il n’y a pas assez de place pour les trottoirs et pas assez de parking pour les riverains et les commerces du centre. Je ne comprends pas comment l’architecte a fait ses comptes." Philippe Dubois, le bourgmestre, coupe l’herbe sous le pied au conseiller de l’opposition. "C’est un appel à projet parmi beaucoup d’autres. Il faut d’abord être retenu pour aller plus loin dans les discussions et dans la réalisation. D’autant que cette fiche-projet a été présentée et validée par le groupe de travail qui était par ailleurs ouvert à tous. On a notamment discuté avec les citoyens présents des places de parking et ça ne semblait poser de problème majeur."

La Grand’Rue à Ocquier, ça fait un moment qu’on en parle. À cause du charroi constant et de la vétusté de la route régionale. "Ce qui me dérange dans ce projet, c’est qu’on met le toit avant les fondations, réagit Christian Giet, conseiller de d’opposition. La nationale passe au milieu de tout ça, alors, faire une belle place, c’est très bien, mais attendons d’abord que la route soit refaite, notamment au niveau de l’égouttage." Et du côté de la majorité, on ne peut pas complètement donner tort mais l’analyse et l’approche du dossier sont différentes. "Améliorons notre village pour attirer le SPW car il ne poigne pas dans le projet. On doit amener différents projets pour pousser la Région à s’intéresser à cette route. Il faut qu’on se réapproprie la place", conclut Damien Wathelet. Reste à voir si le pari sera payant.