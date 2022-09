Acquitté du viol dont sa demi-sœur l’accusait

En mars 2020, la maman de l’adolescente avait déposé plainte après que sa fille se soit confiée à elle. Elle ne voulait en effet plus aller chez son père parce que son demi-frère était "trop tactile". Elle avait ainsi expliqué à sa maman qu’en décembre 2019, il avait eu des attouchements envers elle et l’avait violée dans la caravane au fond du jardin de leur père. La maman avait également précisé que sa fille présentait depuis des mois des troubles d’estomac, du stress, des difficultés scolaires… Enfin, elle avait dit à la police que le demi-frère avait déjà eu des attouchements sur la jeune fille et un de leurs cousins, en 2012-2013, mais que l’affaire avait été gérée en famille.