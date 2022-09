À Clavier, le bâtiment de la poste, communal, doit trouver un projet

À Clavier, l’ancien bureau de poste, au cœur de Clavier-Station est devenu propriété communale en 2020. Bpost souhaitait en effet revendre son bâtiment qui abritait les facteurs depuis des décennies, préférant louer les lieux. " Le bâtiment est bien situé, en bon état et nous intéressait,indique le bourgmestre, Philippe Dubois.Nous l’avons acquis aux enchères pour 300000 €, un montant raisonnable. Bpost a signé un bail commercial avec nous pour louer les six garages et le centre de tri jusqu’au déménagement.Autrement dit, jusqu’ici, le bâtiment se payait tout seul." C’est ce lundi que les facteurs claviérois partiront définitivement vers Tinlot."Nous avons reçu il y a deux mois le renom pour les six garages, on les récupère donc,poursuit le mayeur.Pour le bâtiment, on n’a encore rien reçu mais des contacts informels sont en cours.Je souligne d’ailleurs l’efficacité et le sérieux de bpost dans ce dossier."Dès lors, quelle affectation pour l’ancienne poste qui garde toutefois son point Poste? La Commune a d’ores et déjà loué l’appartement à l’étage. Pour les garages et les locaux du rez-de-chaussée, rien n’est encore décidé. " On avait contacté bpost en juin pour éventuellement reloger le personnel du CPAS dont le bâtiment est touché par la mérule mais le timing n’était pas bon."La Commune va étudier plusieurs propositions."Mais rien n’est arrêté. La Commune est mobilisée sur deux-trois gros projets qui prennent beaucoup d’énergie, sans compter que nous n’avons toujours pas de Directeur général officiel. Mais nul doute que nous trouverons une affectation à ce bien. L’endroit est stratégique."L’école est juste en face et des conteneurs sont loués par manque de place. " L’ancienne poste pourrait être une solution. On pourrait aussi louer les garages. Des institutions ont aussi montré de l’intérêt mais rien de concluant à ce stade. On va devoir réfléchir."Une revente est-elle envisagée? Pas du tout."Ce serait de la spéculation, il n’en est pas question.On compte bien garder ce bien."