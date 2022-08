Le citoyen peut dénoncer les dépôts sauvages avec son smartphone à Clavier

La Commune condrusienne a en effet décidé d’adhérer gratuitement, comme 56 autres entités wallonnes, au projet développé par Be WaPP depuis deux ans.

"Lors d’une phase test qui a duré près d’un an, l’application n’était accessible qu’aux ouvriers et employés communaux,rappelle Damien Wathelet, échevin de l’Environnement.Aujourd’hui, nous sommes prêts à l’ouvrir à tous les Claviérois."

Concrètement, comment cela marche-t-il? On prend une photo, on l’envoie via l’application, et le probème est géolocalisé par les services.

"Dans les plus brefs délais, au maximum quelques jours, nos services résoudront le problème, et l’alerteur sera prévenu", assure l’échevin.

"FixMyStreet" permet aussi de signaler les problèmes de voirie (nids-de-poule…). Mais ce volet ne sera pas activé actuellement à Clavier.

"On veut d’abord voir comment ça va fonctionner avec les dépôts avant d’élargir au service des Travaux.Par le passé, nous avions déjà de nombreux citoyens qui nous contactaient par mail. En deux ans, ce sont quelque 130 faits qui ont été répertoriés. Il y a de tout: des bulles à verre qui débordent, des matelas laissés en pleine nature, et même une citerne à gaz, etc. Grâce à l’application, on pourra plus facilement définir certaines zones que l’on pourrait surveiller à l’aide de caméras."