"Nous n’avons pas battu le record d’entrées réalisées en une seule journée en 2019, à savoir plus de 600 personnes. Mais par contre, c’est une année record pour l’ensemble de la saison,relève Jérôme Remacle, président du comité d’initiative d’Ocquier.Nous avons pu ouvrir la piscine durant une quarantaine de jours, et avons accueilli quelque 4000 visiteurs. Nous n’avions jamais connu un tel succès depuis l’ouverture du bassin en 1958."

Pas besoin d’être un fin mathématicien pour établir que l’infrastructure condrusienne a accueilli en moyenne 100 visiteurs par jour. »Nous n’aimons toutefois pas parler de moyenne,corrige le responsable.La piscine n’étant pas chauffée et ne disposant pas d’une bâche, nous sommes vraiment tributaires de la météo. Certains jours, nous n’avons recensé qu’une vingtaine de nageurs, et d’autres, plusieurs centaines. »

Si le succès a été au rendez-vous, c’est grâce aux épisodes de canicule. Mais pas uniquement."La médiatisation des travaux de rénovation qui ont eu lieu en mai-juin nous a été bénéfique. Des personnes habitant dans un rayon de 20 à 30 kilomètres ne savaient pas que nous existions, et sont venues passer une après-midi chez nous. Beaucoup soulignent le caractère champêtre de l’endroit, ainsi que la qualité de l’eau."

Pour rappel, la Commune avait libéré sur fonds propres une somme de 50000 € pour trois urgences: remplacer la tuyauterie, le liner et le système d’injection des produits de traitement de l’eau en faisant appel à un pisciniste. Des bénévoles du comité et des ouvriers communaux avaient réalisé en six semaines le chantier préparatoire et les finitions: arrachage et replacement des klinkers, creusement des tranchées, chape, réengazonnement… Une remise en ordre du site avait aussi été réalisée: nouvelles clôtures, peinture et aménagement des abords.

La transformation à 1,5 million€ sera-t-elle retenue?

"Le seul contretemps que nous avons connu, c’est la récente faillite du pisciniste (NDLR: de Ciney)avec lequel nous avions travaillé. Nous allons devoir en trouver un autre capable d’opérer sur un outil qu’il n’a pas mis en service."

À l’automne, le comité d’initiative et les autorités communales vont aussi se remettre autour de la table afin d’évoquer le futur à plus long terme du site. Une ambitieuse transformation pour un montant de 1,5 million€, dont 50% à 60% subsidiés par Infrasports, a été évoquée.

"Il faudrait alors porter la longueur du bassin de 22 à 25 mètres pour pouvoir y accueillir des compétitions,rappelle l’échevin des Sports, Damien Wathelet.On placerait aussi un bac en aluminium garanti 40 ans, il faudrait raser le bâtiment, et en reconstruire un nouveau accessible aux PMR. La réalisation d’une nouvelle pataugeoire serait aussi à l’ordre du jour, comme l’installation d’un système de chauffage via une pompe à chaleur liée à des panneaux photovoltaïques."

Reste à voir si la Commune, qui va devoir faire face à une augmentation du coût des matériaux pour la construction du hall omnisports, pourrait aussi supporter une charge financière de 600000 à 750000 € pour le profond lifting.

"Une autre option serait de rénover uniquement le bâtiment sur fonds propres et d’installer le système de chauffage,précise encore l’échevin.Celui-ci me paraît indispensable si on veut réaliser des stages en matinée lors des deux mois de vacances. Plutôt que d’aller à la piscine de Bohon (NDLR: dont la réouverture est prévue en janvier 2023) , nos écoliers pourraient en profiter en mai, juin et septembre."

Malgré les fortes chaleurs de cet été, la température de l’eau n’a jamais dépassé 22 degrés cet été.

Dès cette semaine, la piscine n’est plus ouverte que les mercredis, samedis et dimanches après-midi, si la météo le permet. En théorie, la fête de la piscine avec nocturne jusqu’à 22h est prévue le vendredi 2 septembre. Plus d’infos sur la page Facebook Ocquier – Sa piscine, son village.