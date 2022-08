Grosse rénovation en vue pour la rue de la Drève

On a parlé "voirie" lors de la séance du conseil communal de ce début de semaine à Clavier. À l’unanimité, les élus ont voté le Plan d’Investissement Communal (PIC) et le Plan d’Investissement Mobilité Active Communal et Intermodalité (PIMACI) pour les trois prochaines années. Concrètement, il s’agit des chantiers que la Commune voudrait voir aboutir entre 2023 et 2025, et pour lesquels elle devrait obtenir des subsides.