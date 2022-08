Bibliothèque: Clavier rejoint Marchin et Modave

L’union fait la force: après avoir porté sur les fonts baptismaux il y a un an le centre culturel Oyou, les Communes de Marchin, Modave et Clavier ne feront bientôt plus qu’une en matière en bibliothèque. Le conseil communal claviérois vient en effet de voter à l’unanimité la convention qui lui permet d’intégrer la bibliothèque de Marchin-Modave."Les frais inhérents à nos bibliothèques d’Ocquier et de Bois-et-Borsu se chiffraient annuellement à 35000 €,explique l’échevine de la Culture, Émilie Pirnay.Nous verserons cette somme, ainsi qu’un montant supplémentaire annuel de 10000 € à la Commune de Marchin, chargée de la gestion de la structure."