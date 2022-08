Le CPAS dès lundi prochain à l’ancienne école de Terwagne

Fumée blanche pour les huit employés du CPAS de Clavier: après avoir dû télétravailler durant deux mois, ils vont pouvoir à nouveau accueillir les bénéficiaires dans des locaux. On s’en souvient: le Centre public d’aide sociale avait dû quitter, début juin, son bâtiment, situé rue de la Gendarmerie, en raison de la présence de la mérule. Les autorités communales avaient alors rapidement trouvé une solution: celle d’occuper les locaux à l’étage de l’ancienne école de Terwagne. Restait à organiser le déménagement."La tâche la plus compliquée concernait le transfert du serveur informatique,explique le bourgmestre, Philippe Dubois.Ce n’était pas une mince affaire. Tout devrait être en théorie opérationnel pour lundi prochain, alors que le déménagement du mobilier et de divers objets a été réalisé dans le courant de cette semaine. Pour éviter toute propagation de la mérule à un autre bâtiment, tout a été pulvérisé avec un fongicide."