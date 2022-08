Ancêtres, volley aquatique et… fiente au programme de la fête d’Ochain

Dès samedi matin, une balade pour véhicules anciens et modernes avec road-book est prévue."Il s’agira d’un parcours de 170 kilomètres sur les traces des courses de côte du Condroz,précise l’organisateur Victor Guilmain.C’est en effet le thème retenu cette année. Une cinquantaine de voitures vont effectuer les deux boucles. La première en matinée emmènera les participants vers Marchin, Solières, Gives, Ombret et, plus loin, la route des 36 tournants. La seconde, l’après-midi, les conduira vers l’est, en direction de Remouchamps."Pour s’assurer que les concurrents traverseront tous les villages à allure modérée, l’organisateur leur demandera de répertorier les panneaux de limitation à 50 km/h et 30 km/h. Et quid des véhicules inscrits?"Il y aura une MGB de 1969 ou une Fiat coupée de 1972. Une Porsche 911, une 356, une Ford MK1, une Lotus Élan ou encore des 2 CV et des Coccinelles effectueront aussi la balade."

D’autres animations sont prévues le samedi: tournoi de beer-pong, barbecue soirée défis, soirée dansante. Sans oublier le loto animalier."Le principe n’a pas changé, sourit Dany Hubert.Une parcelle sera divisée en 144 cases. Chacun peut acheter une case au prix de 3 €. Une poule sera lâchée et le propriétaire de la case où elle déposera sa première fiente touchera 100 €. Évidemment, la première crotte dite de stress, lorsqu’on dépose la poule sur la parcelle, ne compte pas!"

Le dimanche, outre l’apéritif et les animations pour enfants, c’est un tournoi de pétanque en triplette et un autre de volley aquatique qui animeront l’après-midi."Trois joueurs de chaque équipe évolueront dans une piscine remplie d’une trentaine de centimètres d’eau tandis que les trois autres seront en dehors de la piscine,précise encore Dany Hubert.Ce tournoi qui regroupera huit équipes rencontre toujours un certain succès.".