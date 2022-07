«On parle de répression juste pour quelques motards»

Cela fait 25 ans qu’il s’occupe de la fédération, cela fait 25 ans qu’il entend parler du trop grand bruit que font les motos. Jean-Marie Jorssen, directeur de la Fedemot, est clair : « Ce n’est pas demain qu’on va trouver la solution. » Ce qui le fait bondir ? Croire qu’on va réduire le bruit si on réduit la vitesse ; ce que préconise pourtant la ministre De Bue sur la vallée de la Lienne. Or, « c’est faux ». L’office wallon de la sécurité routière s’est déjà penché sur la question, même si « le bruit n’a pas un souci de sécurité routière ». Tout comme la ministre Tellier, mais sans succès. Et contrôler le bruit d’une moto, « c’est compliqué. Pour un bon contrôle, il faudrait tester la moto dans un studio d’enregistrement… »