Quand les Fiasse pédalent en grande famille sur 250 kilomètres

Un périple en onze étapes

Un peu fébrile car la journée est spéciale, Mariette raconte. "Je suis l’aînée. Nous étions six filles et cinq garçons. Je suis la seule à avoir épousé un fermier. Avec mon défunt mari, André Baudoin, nous avons tenu une ferme à Harzée. Quand j’ai dû choisir une maison de repos, j’ai préféré m’installer à Huy, une ville que j’ai toujours portée dans mon cœur. J’y ai fait mes études à Sainte-Marie. J’aime cette idée de voyage à vélo, même si j’ai toujours peur qu’il y ait un accident. Le fait qu’ils démarrent ici montre toute l’affection qu’ils me portent. Seule ombre au tableau, l’absence de notre sœur Marthe, décédée en 2017. Nous penserons fort à elle quand lundi, les cyclistes dormiront chez mon beau-frère à Bertrix. En effet, nos randonneurs logent au domicile de mes frères et sœurs."

Alors que la doyenne s’affaire, les vélos affluent, plus d’une soixantaine. Parmi eux, d’anciennes figures du football local, Guy Fiasse, qui a joué le test-match avec Clavier pour la montée en promotion en 1969; mais aussi Louis, le cadet des onze enfants, qui évolua avec classe à Bas-Oha, Ciney et Havelange; et enfin Arnaud, qui a porté le maillot de Ciney.

Les premiers coups de pédale du Tour Fiasse sont donnés à 9h43 sous un ciel radieux. Toutes les générations sont représentées, des plus petits aux plus anciens, parfois sur un vélo électrique. Les Fiasse savent y faire, tout est savamment organisé.

Dans le peloton, un petit bout de femme avec de magnifiques yeux pétillants. Sixième enfant de Jules et Raphaëlle, Nelly, 77 ans et la plus âgée du convoi, accueillera le groupe mardi à Arlon: "On se dépasse, on taille une bavette et surtout on échange… De la fratrie Fiasse sont nés 39 enfants et 97 arrières. Je connais tous les prénoms, même s’il est un peu plus compliqué de s’y retrouver avec les derniers."

Malgré quelques crevaisons et une chute, il est 18h quand la famille arrive à Hamois, samedi soir, pour manger une pizza. Ce soir, beaucoup dorment sous tente et pensent au lendemain. L’étape dominicale doit les mener à Jeneret, après une bonne nuit de sommeil…

La deuxième étape

Le réveil sonne à peine que les cyclistes sont déjà au taquet. Au menu, balade à vélo, repas, parlottes et éclats de rire. Ce voyage de quatre jours se vit comme dans un pays lointain déjà bien connu. Comme une impression de se retrouver alors qu’on veut juste tuer le temps, ou plutôt le retenir, ne garder que le meilleur. Retrouver dans les visages de ses proches quelques traits caractéristiques, des similitudes à la recherche de ses origines. Renouer avec ces femmes et ces hommes passionnés, retisser inlassablement les liens. Comme l’étrange besoin d’apprendre à se connaître soi-même.

Et où qu’il soit aujourd’hui, le beau couple formé par Jules et Raphaëlle apprécie à coup sûr ce charmant tableau.