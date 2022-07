Dans les sept jardins d’Aurélia

Baroque, folk, oriental et même érotique, les jardins musicaux proposés dans le nouveau projet musical d’Aurélia avec Aurélie Dorzée et Tom Theuns, The seven Gardens , varie les plaisirs des sens et ceux de la découverte. En concert intime dans la petite cour de L’Atelier de Les Avins, vendredi, le duo a voyagé sur tous les continents avec, plutôt que de dérouler un fil rouge, une thématique à géométrie variable qui tourne autour du chiffre sept. Sept jardins, sept langues, sept instruments, sept poètes. "On vient de plein d’univers différents, souligne Aurélie Dorzée. On s’est alors demandé comment réunir tout cela."