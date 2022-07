Il avait diffusé une vidéo à caractère sexuel mettant en scène une jeune fille de 16ans

La semaine dernière, il s’était donc retrouvé devant le tribunal pour s’expliquer. Il a ainsi raconté qu’il avait été invité, avec deux amis (la victime ne parle que d’un accompagnant avec le prévenu, un mineur d’âge), à passer la soirée devant chez la jeune fille, un soir d’août2019. Qu’ils avaient consommé tous ensemble de l’alcool et de la cocaïne et que la Claviéroise, à un moment, était rentrée dans la maison. La trouvant longue à revenir, ils étaient alors partis à sa recherche et l’avaient retrouvée dans la salle de bains, couchée au sol en train de se masturber sous la douche. Les jeunes hommes avaient filmé la scène, la jeune fille s’en était rendu compte et ils lui avaient assuré que ces images resteraient entre eux. Sauf que quelques semaines plus tard, après avoir été contactée par plusieurs personnes expliquant avoir vu ces vidéos, la Claviéroise avait déposé plainte. Elle avait admis la scène devant les policiers, l’expliquant par les effets de la drogue.

Sa peine ferme revue: 12 mois de prison avec un sursis

À l’audience, le Verviétois s’était défendu en disant qu’il n’avait diffusé les images en sa possession qu’à partir du moment où une rumeur avait couru qu’il aurait violé la jeune fille. À l’aide des images, il voulait prouver qu’il n’en était rien.Sa peine ferme a été revue, il a été condamné à 12mois de prison avec un sursis de 3ans pour les 2/3 de la peine.