C'en est déjà fini du marché local de Clavier

Né en 2021, le marché des produits locaux organisé en alternance à Clavier-Station et à Bois-et-Borsu n’aura pas tenu deux saisons. La Commune vient en effet de faire savoir qu’elle mettait fin à cette initiative lancée en partenariat avec le Comité d’initiative et culturel de Clavier. En cause? Des acheteurs de moins en moins nombreux, et, conséquence, des producteurs de moins en moins assidus.