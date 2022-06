Chapelle de Saint-Fontaine: de la musique irlandaise ce dimanche en attendant la restauration

C’est un parfum de l’île d’émeraude qui va flotter ce dimanche dans la campagne condrusienne. La chapelle du hameau claviérois accueille un concert du Fahy’s Trio. Au menu: de la musique traditionnelle irlandaise pure souche digne des plus beaux pubs de Galway! Kieran Fahy (violon) et son fils Lorcan Fahy (violon/mandoline) se réunissent pour former le Fahy’s Trio avec l’aide d’un troisième comparse qui varie selon les envies. Cette fois-ci, c’est Téo Crommen, jeune diplômé d’un master du Conservatoire royal de Bruxelles, qui les accompagnera à la guitare.