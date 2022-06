La piscine attend les baigneurs à Ocquier dès ce vendredi

Enfilez votre maillot! La piscine d’Ocquier rouvre ses portes ce vendredi, après six semaines de travaux menés tambour battant par le pisciniste privé et une dizaine de bénévoles du comité d’initiative (C.I.) du village. "L’entreprise privée chargée de la rénovation a obtenu les dernières pièces pour le système de traitements des eaux ce mardi après-midi et les bénévoles ont placé cette semaine des rouleaux de gazon sur une superficie de 150m2" , souffle Jérôme Remacle, président du C.I.