L’Atelier(s) dans ses nouveaux locaux

"C’est un rapprochement géographique qui va être bénéfique pour l’interaction et la création", explique Vincent Dubois, coordinateur-animateur de l’ASBL. Les ateliers proposés au sein du Centre d’expression et de créativité sont nombreux. Il y a la céramique, la sculpture, l’écriture et la couture. "À côté des ateliers récurrents, il y a aussi d’autres propositions comme le modelage ou la soudure par exemple, ajoute Vincent Dubois. Et nos deux lieux respectifs ne sont pas nécessairement liés à une seule pratique."

L’Atelier(s) draine une longue tradition culturelle dans le Condroz et bien au-delà aussi. "Ce sont les cultures de tous, par tous et pour tous", résume Vincent Dubois.

Véronique Julien, qui habite à Clavier, a rejoint l’Atelier(s) depuis 5 ans. Elle exposait ses œuvres faites en différents matériaux. "Cette sphère que j’ai travaillée en soudure avec des métaux de récupération représente notre terre s’écroulant sous les ordures et le petit ours blanc est bien seul au-dessus. Cette autre sculpture est en pierre issue des carrières locales. Elle est recouverte de feuilles d’or. Encore une fois, la terre est représentée par un pingouin qui essaie de la protéger comme un œuf alors que c’est la terre qui devrait le protéger" , explique-t-elle. Plus loin, l’artiste exposait un rapace sculpté dans du bois posé sur une branche et une chouette en pierre. " Je passe d’un matériau à l’autre selon l’envie et le sujet choisi ou ce que je trouve. Bien sûr, le travail de la pierre est de tradition à Les Avins."