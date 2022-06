"Nous avons privilégié cette option plutôt que celle des containers pour des questions de confort de nos travailleurs et de sécurité de notre matériel informatique et autre" , précise Frédérique Remacle, présidente du CPAS.

Inoccupées depuis juin 2019, et la fusion des écoles communales de Terwagne, Les Avins et de Clavier, les pièces de l’étage du bâtiment de la rue Darimont accueilleront prochainement les quatre assistantes sociales, la directrice générale, les deux employées administratives et l’employé chargé de la livraison des repas.

"Nous devons d’abord nous assurer que tout soit en ordre au niveau de l’informatique et de la téléphonie. Les différents intervenants nous ont promis d’intervenir en urgence, voire en extrême urgence. C’est une société de déménagement qui s’occupera du transfert."

Par ailleurs, un local de permanence, "destiné à recevoir les bénéficiaires en toute intimité" , sera installé au rez-de-chaussée du bâtiment.

"En attendant, notre personnel continue le télétravail ", poursuit la présidente qui s’attend à ce que le CPASdoive rester quelques mois à Terwagne.

L’étendue des dégâts pas encore connue

Pour rappel, l’immeuble de la rue de la Gendarmerie, propriété de la Commune et loué par le CPAS, a été évacué il y a une semaine.

Alors qu’en séance du conseil communal, jeudi dernier, le bourgmestre Philippe Dubois avait expliqué qu’une alerte concernant la présence de la mérule avait été lancée fin mars, un membre du personnel du CPAS, présent parmi l’assemblée, avait estimé que "la situation a(vait) été minimisée, avec un champignon qui s’est déplacé à l’étage inférieur."

Aujourd’hui, l’étendue exacte des dégâts n’est pas encore connue.