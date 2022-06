80 artistes de l’Atelier(s) vous attendent ce week-end à Les Avins

Que ce soit à l’ancienne école ou à l’atelier de sculpture, ce sont au total quelque 80 artistes qui vont exposer leurs créations. "C’est un moment important pour eux, ça permet aux participants des différents ateliers de se rencontrer, de se tourner vers l’extérieur, à commencer vers les habitants du village."

Cette année encore, l’Atelier(s) a connu un joli succès. "Environ 140personnes, dont la moitié sont issues de la commune de Clavier ou des entités voisines, fréquentent nos ateliers hebdomadaires (céramique, sculpture, écriture, couture…). Par ailleurs, un week-end par mois et durant le mois de juillet, nous proposons des stages et workshops (soudure, couture, vitrail,….) fréquentés au total par quelque 150 personnes.J’ai souvent lu durant la pandémie que la culture était morte. Mais ce n’était pas le cas chez nous! On a cherché de nouvelles formes d’apprentissage pour que les participants continuent à créer. Notamment via des vidéoconférences."

Acteur culturel incontournable de la commune condrusienne, l’Atelier(s) continue aussi d’organiser des séances de ciné-club, des bars à débat, conférences, cours d’histoire de l’art, etc.

L’expo des samedi et dimanche (de 11 à 18h) se déroulera à l’atelier de sculpture, 36, rue du Centre et à l’ancienne école, 2, rue des Écoles.