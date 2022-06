Cela fait 30 ans qu’ils tirent la sonnette d’alarme

"On est désolé que la Commune veuille terminer le dossier de cette façon" , explique Jacques Rulot, président de la fabrique d’église.Et il commente: "Cela fait 30 ans qu’on demande qu’on intervienne". L’église accueille toujours des paroissiens le dimanche. Oui, elle est en mauvais état mais "c’est l’extérieur qui est fort dégradé. Le parement extérieur est ainsi abîmé jusqu’au clocher. Il se laisse aller, mais ce n’est pas le cas à l’intérieur de l’édifice religieux." Rien n’a été fait depuis 30 ans?Depuis l’alerte lancée par les fabriciens? "Si, on a mis des tirants de consolidation il y a 20 ans. Mais depuis on attend."