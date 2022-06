Y a-t-il un point commun entre les Diables rouges et le cancer du sein? A priori, non! Et pourtant, c’est en mariant ces deux thèmes qu’Alice Collignon (30 ans) a fait mouche vendredi à Namur lors de la 8efinale interuniversitaire belge du concours "Ma Thèse en 180 secondes".

Celle-ci a vu s’affronter quinze doctorant(e)s venu(e)s des cinq universités francophones (ULiège, UCLouvain, ULB, UMons, UNamur). Leur défi? Vulgariser et présenter leur sujet de thèse, avec clarté, efficacité et originalité en trois minutes chrono.

"Après avoir obtenu une bourse FNRS grâce au Télévie, j’ai entamé un doctorat en octobre 2019 basé sur des recherches sur le cancer du sein, précise la jeune femme qui avait décroché un master en biochimie (biologie moléculaire et cellulaire), après avoir d’abord obtenu un diplôme en technologie de laboratoire médical. La Belgique n’a pas remporté la Coupe du monde de foot en 2018, mais, par contre, notre pays est malheureusement bien le champion du monde en termes du cancer du sein. La Belgique a en effet le taux le plus élevé du monde."

Pour rappel, selon la Fondation contre le Cancer, une femme sur 9 fera partie des 11000 personnes (chiffres 2020) qui ont un cancer du sein chaque année en moyenne en Belgique. Elle développera sans doute sa maladie avant ses 75 ans.

""Personnellement, je travaille sur trois protéines MT4, Syndecan et HER2.Je cherche à connaître l’implication de ces trois marqueurs du cancer du sein dans la résistance à la chimiothérapie" , poursuit la chercheuse qui a comparé dans son exposé ces trois protagonistes à un défenseur, un attaquant et au capitaine des Diables rouges.

De la salle «Amon nos autes» à la finale à Montréal

Si Alice Collignon a séduit les sept membres du jury, c’est aussi grâce à sa présence scénique.

"Même si participer à ce concours était un rêve, j’ai connu une belle dose de stress, avoue la lauréate qui avait enfilé une vareuse des Diables rouges pour passer en cinquième position. Mon expérience théâtrale au sein de la troupe en wallon Li qwètrin me ake de Bois-et-Borsu m’a bien aidée. J’en fais partie depuis quatre ans. Je fais aussi de l’improvisation théâtrale dans une ASBL à Liège."

Grâce à ce succès, la Claviéroise est qualifiée pour la finale internationale qui se déroulera le 6 octobre prochain à Montréal. "Elle mettra aux prises les lauréat(e)s de vingt-deux pays francophones. J’y présenterai le même texte, mais je vais voir s’il y a encore moyen d’améliorer le langage non-verbal" , conclut la chercheuse qui rêve d’offrir à l’ULiège un troisième titre dans ce concours, après ceux remportés par Natacha Delrez en 2019 et Adrien Deliège en 2015.