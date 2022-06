Clavier: d’importants travaux pour relancer la piscine d’Ocquier

La Commune a ainsi libéré sur fonds propres une somme de 50000€ pour trois urgences: remplacer la tuyauterie, le liner et le système d’injection des produits de traitement de l’eau en faisant appel à un pisciniste et grâce à l’huile de coude des bénévoles du comité et des ouvriers communaux.

Ensemble, en seulement un mois et demi, ils ont réalisé le chantier préparatoire et les finitions: arrachage et replacement des klinkers, creusement des tranchées, chape, réengazonnement… Une remise en ordre du site a aussi été effectuée: nouvelles clôtures, peinture et aménagement des abords. "Le pisciniste a réalisé tous les aspects techniques. Et il a notamment mis à jour une importante fuite d’eau qu’on pistait depuis longtemps."

Tout sera terminé cette semaine. Une dizaine de bénévoles étaient encore hier soir à pied d’œuvre pour reboucher les derniers trous. Le bassin va pouvoir rouvrir pour la Fête de la piscine le 25juin. "Depuis cinq ou six ans, on réalisait des réparations de fortune. Ici, grâce à ces travaux, on est reparti pour plusieurs années correctes." Il restera toutefois la question du bâtiment d’accueil, lui aussi en très mauvais état. "Quelques rafistolages ont été effectués mais, l’année prochaine, il est indispensable de trouver une solution, poursuit l’échevin, comme recourir à un container ou le rénover." À la fin de la saison, Commune et comité feront le point, "ce qui permettra de voir jusqu’où on pousse le dossier de rénovation du bassin" .

Cette piscine en plein air, rurale, lancée en 1954, a été une nouvelle fois sauvée par la mobilisation communale et citoyenne. "Le dernier gros lifting date de 1994, se souvient Damien Wathelet. Il avait déjà été réalisé par les membres du comité. Ce sont aujourd’hui leurs enfants, trentenaires, qui prennent la relève. Ils poignent dans le chantier car ils y tiennent, à cette piscine."