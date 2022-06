De la mérule au CPAS de Clavier: le bâtiment a été évacué

Le maïeur a ainsi indiqué que c’est fin mars qu’une alerte avait été lancée dans ce bâtiment dont la Commune est propriétaire et qui est loué par le CPAS. L’assureur a bien entendu été contacté mais, à ce stade, la Commune ne connaît pas encore l’étendue exacte des dégâts et donc des travaux.

«Une grosse charge émotionnelle» pour le personnel

Il se trouve désormais que le problème est devenu sérieux, au point que le personnel a été évacué ce jeudi. "L’accès au bâtiment a été interdit à partir de lundi prochain, on demande désormais que le personnel puisse travailler dans des conditions respectables" , a commenté Frédérique Remacle, la présidente du CPAS. Des pistes sont envisagées pour installer l’équipe ailleurs, à Terwagne, avec accès à internet et à des ordinateurs, "mais le personnel ne rentrera que quand tout sera en ordre, on a besoin d’un endroit où l’on puisse se poser et continuer nos activités, il y a une grosse charge émotionnelle" , a encore ajouté la présidente du CPAS.

Dans la salle, certains membres du personnel étaient présents et ont tenu à exprimer leurs inquiétudes et à pointer un manque de considération: "On se questionne pour notre avenir. De notre point de vue, on trouve que cela a pris beaucoup trop de temps, la situation a été minimisée, avec un champignon qui s’est déplacé à l’étage inférieur" , a indiqué l’une des membres.

Y a-t-il des risques sur la santé? "Un médecin du travail nous confirme qu’il n’y a pas de risque s’il n’y a pas présence d’un autre champignon" , a repris le bourgmestre, qui a encore précisé que Cohezio, service externe de prévention et de protection au travail, va envoyer un expert la semaine prochaine pour envisager ce qu’il y a lieu de mettre en place.

Quant aux travaux, un budget de 50000€ a été déplacé de l’ordinaire vers l’extraordinaire, au cas où. "Les travaux pourraient se faire assez rapidement, c’est une histoire de semaines , a encore indiqué le bourgmestre. On espère ne pas les utiliser…"