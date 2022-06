550 exposants attendus à la brocante de Clavier-Station

"À 73ans, je préfère laisser la place aux plus jeunes, sourit celui qui avait repris la manifestation en mains en 2010. Je ne voulais pas empêcher l’éclosion de vocations. En 11ans, j’estime être parvenu à faire grandir l’événement grâce notamment à la création d’un site internet en 2016, fruit d’une collaboration avec Tudor Ciobanu dont la société bruxelloise est impliquée dans une centaine de brocantes en Belgique."

Sa décision, l’ex-vice-président du club de foot l’a prise à l’automne dernier, après avoir organisé deux brocantes en 2021. "C’est sûr que les contraintes de l’an dernier liées au Covid ont aussi un peu pesé dans ma décision, glisse-t-il. Cela dit, je reste à la disposition des nouvelles chevilles ouvrières pour assurer la transmission du savoir organisationnel."

Celles-ci sont au nombre de sept: Isabelle Goffart, Cédric et Quentin Buffens, Christelle Garot, Ludovic De Preter, Sébastien Collard et Fleur Gerday. "On s’est réparti le travail. Entre la sécurité, l’aménagement de la circulation ou encore la recherche de stands horeca, ce ne sont pas les tâches qui manquent, note Isabelle Goffart qui a sorti sa calculette. Ce mardi, nous comptabilisons quelque 550exposants inscrits. Les emplacements s’étireront donc sur plus de 5km."

Si le record de 2018 (705exposants) ne sera certainement pas battu, les organisateurs espèrent néanmoins encore enregistrer quelques inscriptions d’ici à jeudi soir. "Globalement, on peut répertorier nos exposants en trois catégories: les riverains, au nombre de 120; les habitués qui viennent de la région, au nombre d’environ 200; et les exposants venant de beaucoup plus loin, habitués ou non, qui sont aussi environ 200."

Quant aux visiteurs, ils sont attendus par milliers dans le Condroz. "En fonction du temps, on espère attirer entre 15000 et 20000personnes" , prédit encore Isabelle Goffart, qui scrute les prévisions météorologiques, pas très folichonnes pour l’instant.