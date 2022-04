Pour rappel, ces citoyens dénoncent "le passage excessif et inapproprié de camions au tonnage très important (+ de 35 tonnes) en provenance de la carrière de Jenneret" . Selon eux, "ce charroi dégrade fortement la chaussée et impacte le bien-être et la sécurité des habitants de la Grand Rue".

Alors qu’ils ont transmis la liste des signataires aux élus communaux claviérois, les membres du collectif citoyen ont aussi fait part de trois revendications. Ils veulent, disent-ils qu’ "une solution durable soit édifiée avant les prochaines élections pour réaliser la déviation du charroi." En attendant que cette solution soit mise en place, ils réclament "une déviation dans les plus brefs délais des camions par les routes sécurisées qui existent actuellement." Enfin, ils veulent "une réaction immédiate et efficace au niveau de la sécurisation de la Grand Rue, pour réduire la vitesse de tous les véhicules."

Si les revendications, qui étaient déjà connues, sont légitimes, il reste à voir si la pétition rencontrera l’effet escompté.Car le dossier reste hypercomplexe. à cause notamment de la multitude des acteurs impliqués.