Une tranchée de 1,2 km, de Pailhe jusqu’à Saint-Fontaine

Au départ, c’est à Pailhe que l’action de Proximus était concentrée."On a décidé de résoudre le problème par réseau hertzien. C’est en train de se faire mais il n’était pas évident de trouver l’endroit où placer les deux poteaux."Heureusement, la Commune a pu compter sur des habitants du village qui signalent lorsque la connexion est meilleure."Ça chipote un peu pour le moment, mais il y a un suivi."Et la solution des problèmes rencontrés au hameau de Saint-Fontaine est liée.

Ce n’était pourtant pas le cas au début car jusqu’il y a quelques mois encore, le problème de Saint-Fontaine devait se régler via Havelange et Ossogne, d’où des tranchées devaient être creusées afin d’amener le haut débit jusqu’au hameau claviérois."Ce sont les Communes qui se chargent des tranchées, à leurs frais, note le bourgmestre.Proximus prend le relais une fois dans le village."Et donc, il était question de faire une tranchée depuis Havelange jusqu’à Saint-Fontaine pour y faire venir le haut débit.

Une tranchée depuis Pailhe

Sauf qu’il y a deux mois, Proximus a modifié le projet."Ce qui nous arrange bien car en partant de Havelange, on dépendait en fait de leurs propres travaux sur leur territoire."Et ici alors? La tranchée partira depuis Pailhe."On doit faire une tranchée d’1,2 kilomètre. On a validé l’accord de principe en collège communal et on a renvoyé vers Proximus."La Commune de Clavier n’a cependant pas encore le coût de ces travaux, ni d’ailleurs le timing."Ce sera programmé par Proximus."Probablement pour le second semestre 2022,"mais ça pourrait être aussi au printemps 2023". La balle est en tout cas désormais dans le camp de Proximus.

"Saint-Fontaine est un endroit idyllique mais la connexion n’y est pas bonne. C’est un des dossiers pour lesquels une commune rurale telle que la nôtre n’a pas beaucoup de prises. Mais là, en deux ans, on est près de l’avoir résolu. Je suis fier du travail accompli et du partenariat avec les différents intervenants."La Commune devra cependant délier les cordons de la bourse."Ça nous coûtera entre 25 et 40000€. Aujourd’hui, la connectivité fait partie du choix politique. Autant le collège que le conseil communal étaient d’accord d’investir là-dedans. Ça fait partie des évolutions"et Clavier a décidé de s’inscrire dedans en offrant la connexion aux habitants de Pailhe comme de ceux de Saint-Fontaine.