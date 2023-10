Une belle fête Halloween avant les vacances à Burdinne (photos)

Il a eu lieu ce vendredi avec quelques petites nouveautés. D’abord les petits de maternelles et le premier degré primaire se sont rendu dans quelques rues du village pour la récolte des friandises. Et le soir, les plus grands élèves sont partis en famille pour un second circuit dans le village. Comme les enfants, certains parents aiment se déguiser pour ce moment festif.

Et au retour les enfants ont tout partagé et ils pouvaient encore faire la fête autour de jeux d’antan qu’ils ont créés. Une petite restauration était aussi proposée. "Nous voulons que l’événement soit aussi rassembleur pour les gens du village. Et les enfants peuvent s’amuser dans le chapiteau et la place dans un lieu sécurisé", souligne Frédéric Vanmeerhaeghe, président du comité des Œuvres Scolaires.