La charte paysagère du parc naturel Burdinale-Mehaigne à l’enquête publique

Du 20 octobre au 4 décembre, les habitants des quatre communes du parc naturel Burdinale Mehaigne (Héron, Braives, Burdinne et Wanze) sont invités à participer à une enquête publique inhabituelle. Pas question ici d’une demande de permis pour un lotissement, un projet éolien ou une quelconque entreprise. C’est bien du parc naturel en tant que tel dont il est question dans cette enquête publique et plus précisément de son avenir.