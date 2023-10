Détenu au centre pénitentiaire de Marneffe, il cachait du cannabis dans sa chaussette et risque 4 mois de prison

Depuis, le jeune homme a changé de prison. Il est actuellement en détention limitée à la prison de Namur: la journée, il la passe au centre Phénix à La Plante (où il travaille sur ses assuétudes et travaille tout court, dans le bâtiment) et, la nuit, dans sa cellule namuroise. Il assure ne plus consommer de stupéfiants et vouloir s’en sortir, retrouver sa famille, son fils, "la vie, quoi".

Des arguments qui n’ont pas particulièrement convaincu le substitut du procureur du roi, qui réclame 4 mois d’emprisonnement à son encontre. "Une mesure répressive s’impose car monsieur a déjà eu plusieurs sursis, qui ont dû être révoqués" (parce que le prévenu ne respectait pas les conditions lui imposées).

Pour l’avocate du trentenaire, par contre, les voyants sont au vert. "Ce modus vivendi de semi-liberté lui convient parfaitement puisqu’il est à la fois structurant et affectif, monsieur pouvant rentrer chez ses parents le week-end. Le centre Phénix, c’est lui qui a décidé de s’y inscrire et il a préféré ce régime de détention limitée à une détention sous bracelet électronique." Elle a ainsi plaidé pour une peine de travail. Si non, un sursis, même probatoire.

Jugement le 8 novembre.