Le nouveau logo de la commune de Burdinne dévoilé

Désormais, les Burdinnois verront un sigle très stylisé en forme de B rempli avec trois couleurs aux côtés duquel est écrit commune de Burdinne. Il a été conçu par le bureau d’études graphiques Expansion de Namur.

Marine Hiclet, chargée de communication a expliqué sa conception et sa symbolique. Nous voulions créer une identité qui positionne la commune de Burdinne vers ses citoyens et vers l’extérieur tout en alliant la modernité et le naturel. Le projet s’est basé sur des mots-clés qui représentent bien notre commune ; la ruralité, le champêtre, et l’agriculture. Il y a aussi le paisible et la convivialité, l’authenticité et bien sûr la nature avec son parc naturel, sa vallée et ses paysages", explique Marine Hiclet.

Le bureau Expansion a donc utilisé toutes ses données en jouant sur la simplicité et le mariage des couleurs. La forme très stylisée représente le B de Burdinne, qui, un peu penché, fait penser à un cœur. Et tout naturellement, le bleu symbolise le ruisseau de la Burdinale, le vert la nature et l’ocre les cultures du territoire.

Après la traditionnelle prestation de serment, le conseil communal des enfants a hissé le nouveau drapeau de Burdinne devant la maison communale. Le nouveau logo sera aussi présenté et commenté dans le prochain bulletin communal.