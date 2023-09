La nouvelle formule de la brocante de Marneffe, à Burdinne, a séduit

Le test est largement réussi. Pour sa 36e brocante, l’école maternelle libre Sainte-Thérèse et son pouvoir organisateur voulaient innover en débutant le samedi par une soirée "bar à bières spéciales". Toute la place et l’espace sous les tilleuls étaient remplis pour profiter d’une belle soirée et une partie de nuit agréable. "Nous voulions organiser une soirée “Apéro” le samedi afin de terminer plus tôt le bar du dimanche à la brocante, explique Cédric Bodson, président du PO de l’école maternelle. Les gens sont moins stressés, ils peuvent ainsi profiter plus longuement du moment que le dimanche en fin de journée."