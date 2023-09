La 36e brocante de l’école de Marneffe revisitée sur deux jours

La "petite école de Marneffe" comme on l’appelle souvent veut toujours offrir un cadre de vie familial aux petits enfants en poursuivant aussi de nombreux projets pédagogiques. Pour améliorer son espace de vie, l’école libre Sainte-Thérèse programme divers événements. Le plus connu est sa grande brocante annuelle au cœur du village et ses rues voisines. Elle organise ce dimanche 10 septembre la 36e édition. Cette année est particulière avec quelques nouveautés. En effet, l’événement, qui est aussi une fête dans le village, débutera le samedi 9 septembre avec une dégustation de bières spéciales dès 18h, sous les tilleuls. Une animation musicale est prévue d’abord en début de soirée pour les plus jeunes et ensuite pour les adultes avant le feu d’artifice tiré à 21h30.