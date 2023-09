L'auteur de Burdinne Anne-Marie Begon écrit à sa mère décédée

La vie et les rencontres d’Anne-Marie Begon lui ont toujours inspiré ses écrits et "Le torrent du dégel" en est la preuve. L’auteur burdinnoise y raconte ce qu’elle appelle son deuil différé. Ce deuil, elle l’a vécu le jour de la mort de sa maman survenu alors que l’auteur venait de donner naissance à son troisième fils. Un enfant venait de naître, il ne fallait donc pas se laisser abattre mais plutôt fêter cette arrivée. "Je suis devenue à la fois mère et orpheline", explique-t-elle. Une peine d’autant plus forte que sa mère ne lui avait pas fait part de sa mort imminente. Là-dessus, Anne-Marie préfère philosopher: "Ma mère avait l’élégance de ne jamais parler de ses malheurs".