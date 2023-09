Nouvelle boîte à livres à Burdinne: ils voient la vie en jaune!

Vissoul, petit hameau d’Oteppe, est un coin tranquille où les habitants aiment se côtoyer. Ce sont des anciens villageois ou des nouveaux arrivés qui ont un grand sens de la collectivité et de l’amitié. Sébastien Sainte et Nathalie Pedoux ont acquis une maison en 2018 devant laquelle ils ont installé une petite table et deux chaises décoratives, peintes en jaune. Suite à la demande d’un livre d’une maman, l’idée d’une boîte à livres a germé. Jaune aussi et appelée Vissoul’ivre, elle vient d’être inaugurée lors d’une petite fête conviviale où bien sûr le dresscode était la couleur jaune. Romain, âgé de 7 ans, fils de Nathalie et Sébastien, aime lire et il a décidé que la partie inférieure de la boîte à livres, une ancienne armoire, serait destinée à la lecture enfantine.