Parc du Renoz à Burdinne: le CPAS va payer les factures d’électricité

"La solution ultime vers laquelle on avance mais qui prendra probablement six mois, c’est l’installation de compteurs individuels eau et électricité, mais tout cela va prendre un certain temps, commente Frédéric Bertrand. Les personnes concernées ont été très courageuses et imaginatives, mais cela ne pouvait pas durer, il va commencer à faire plus froid."

Le maïeur s’est donc tourné vers le ministre des Pouvoirs locaux et du Logement, Christophe Collignon, pour réfléchir à la problématique. Plusieurs pistes ont été avancées: "utilisation d’un groupe électrogène, raccordement provisoire, mais cela coûtait trop cher", relève encore le bourgmestre.

Décision a donc été prise de procéder à une avance récupérable de 4 500 € par mois, via le CPAS, dans l’attente de la réalisation des travaux d’équipement de la voirie et de l’individualisation des compteurs. Autrement dit, c’est le CPAS qui paiera dorénavant les factures d’électricité, à charge pour chaque ménage de procéder au paiement d’une provision sur le compte de ce dernier.

Dans sa lettre, la Commune demande d’ailleurs aux ménages concernés de s’acquitter de la somme forfaitaire de 125 € par mois pour le 7 septembre et de communiquer leur index.

Un relevé sera effectué juste avant l’installation des compteurs individuels afin de connaître la consommation exacte de chacun. "Le danger, c’est que certains ne paient pas, mais alors ils n’auront plus l’excuse selon laquelle il y aurait de la malhonnêteté de la part des gestionnaires", reprend Frédéric Bertrand.

La dette, qui s’élève presque à 50 000 € (Luminus et RESA), est gelée mais ne disparaîtra pas. Elle sera récupérée par les soins du liquidateur de la copropriété, auprès des personnes en défaut de paiement.

Si les autorités agissent de la sorte, c’est parce qu’il devenait urgent de trouver une solution légale et pérenne pour le bien de la communauté, sans pénaliser les personnes qui depuis le début règlent leurs factures.

"On avance la somme et on récupère l’argent mais on va pourchasser ceux qui ne paieront pas, avertit encore le bourgmestre. 125 euros par mois, ce n’est pas une somme astronomique et il y aura un décompte à la fin de la procédure de manière à voir ce que chacun a consommé. Il faut que les ménages soient honnêtes, l’électricité peut être à nouveau coupée s’il y a trop peu de paiements", conclut Frédéric Bertrand. En plus de l’électricité, une grosse fuite d’eau a été constatée, pour un montant de 25 000 €, un autre problème qu’il faudra régler.