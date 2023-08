Les Burdinnois ont à nouveau pris l’apéro

En début de soirée, la place était bien remplie de monde. Marie Hiclet, du service Communication, est aussi la coordinatrice de l’événement. "Auparavant, il y avait la fête populaire qui commençait à s’essouffler. C’est pourquoi nous avons revisité le concept. Le but est toujours de rassembler les habitants de tous les villages. La place de Burdinne est un lieu symbolique et un espace très agréable", explique-t-elle. L’espace était bien occupé de tables, bancs et chaises où visiblement, toutes les générations se rencontraient et profitaient d’un bon moment. Comme l’an passé, un grand chapiteau était aussi installé.

"Nous avons gardé le même concept que l’an passé avec des améliorations, poursuit Marine Hiclet. Nous avons accentué l’apéro des enfants avec un spectacle de magie d’environ une heure en compagnie d’Antoine Magic. Les enfants disposent toujours de deux châteaux gonflables. Et cette année, le conseil communal des enfants tient le stand des granito bio, barbe à papa et pop corn." Les associations étaient aussi présentes. Le club de football CS Burdinne tenait le bar principal sous chapiteau. Les autres associations ? Il s’agissait du comité des aînés, le comité du jumelage et le collectif Braives-Burdinne en transition avec chacun des spécialités. La petite restauration était confiée à des commerçants locaux: la boucherie Bertrand et la friterie Les Arsouilles.

Le Centre culturel Braives-Burdinne invitait le public dans un petit jeu "Fast&Curious" pour aller à la rencontre des désirs culturels des habitants, comme l’expliquent les animatrices Nathalie Mottet et Claire Rigaux. "Sur des fiches, les gens doivent rapidement choisir un des deux mots inscrits. Cela nous permettra d’établir un diagnostic pour établir notre prochain contrat programme en juin 2024."