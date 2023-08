L’abbé Daniel, doyen de Huy, fêté pour ses 25 ans de prêtrise: "La foi doit être vivante"

Sa vocation est née durant ses humanités dans son pays natal où il a été ordonné prêtre à Butare. "Je suis un prêtre heureux et je referai la même chose. C’est ma joie de vivre", souligne l’homme d’église.

Toujours souriant et bienveillant, le prêtre est aussi bien conscient de l’évolution de la société. "La foi doit être vivante. On veut dynamiser et revitaliser les paroisses en s’adaptant à la vie actuelle. Les chrétiens sont en même temps des citoyens. Les prêtres doivent aussi être un ferment de vie dans la société en allant vers l’autre."

"Vous m’avez offert le cadeau de l’unité et de la proximité"

La messe de L’Assomption a été célébrée à Marneffe ce mardi. Si l’abbé Daniel se doutait qu’il allait être honoré, il a été surpris et très ému. L’église était encore plus garnie de montages floraux que d’habitude en l’honneur de la Vierge Marie. Elle était remplie des paroissiens des villages de l’unité pastorale.

Un prêtre invité et un diacre étaient présents et les choristes étaient très nombreux. Des bénévoles ont préparé un beau buffet apéritif pour l’occasion. Pour cet anniversaire, l’abbé Daniel a également reçu une montre connectée. "Merci du fond du cœur. Mais le premier cadeau que vous me faites, c’est vous. Vous m’avez offert le cadeau de l’unité et de la proximité. Continuez", invite-t-il.

La proximité est un maître mot du curé Daniel Nsabimana. Paul Bouché, membre de la fabrique d’église d’Oteppe, soulignera dans son discours: "Vous dites bonjour en souriant et votre sourire agit en tant que modérateur et que rassembleur. Cette montre sera un outil de travail. Vous serez toujours connecté", sourit Paul Bouché.

La proximité a été d’abord un travail éducatif auprès des jeunes au Rwanda. En 2003, la Hesbaye devient la terre d’accueil de l’abbé Daniel, d’abord en tant que vicaire à Oupeye. Il sera ensuite curé de l’unité pastorale Notre-Dame des Blés d’or (Berloz-Faimes-Geer).