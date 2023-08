Pain, Bière, Fromage: du changement en vue à Burdinne

Le week-end dernier, ce fut aussi la dénomination de l’activité qui s’est déroulée à l’intérieur d’un hangar, à la Ferme de la Grosse Tour. Cette année, cette festivité burdinnoise a changé d’organisateurs. En effet, ce ne sont plus les employés du Parc naturel qui s’en sont chargés, mais bien les bénévoles et les membres du comité du club de football de Burdinne, le Cercle Sportif Burdinnois.

"Officiellement, ces samedi et dimanche, il s’agissait de la 25e édition de Pain, Bière, Fromage. Cependant, c’était notre première fois en tant que nouvel organisateur", expliquent Charles Melchior et Sylvain Noël, respectivement, président et trésorier du Cercle Sportif Burdinnois. La mise sur pied de cette festivité Pain, Bière, Fromage était une grosse charge de travail supplémentaire par rapport à tout le travail déjà à effectuer. "Nous sommes régulièrement en demande d’activités. C’est pourquoi, nous avons accepté de reprendre l’organisation."

Changement de date ? Et sur un seul jour ?

Si, au tout début de Pain, Bière et Fromage, il y avait beaucoup d’exposants et de très nombreux visiteurs, la festivité a décliné au fil des années. "C’est ainsi que, cette fois-ci, nous devions accueillir 18 exposants. Malheureusement, trois d’entre eux ne sont pas venus. Quant aux visiteurs, ils ont été plus nombreux dimanche." Et, comme c’était la première fois pour le club de football, le comité a prévu de se réunir au mois de septembre pour le débriefing. "Cette fois-ci, nous avions souhaité reprendre exactement la même formule qu’auparavant." Mais, dans le futur, doit-on s’attendre à des changements ? "Lors de notre prochaine réunion, nous tirerons les conclusions de cette 25e édition." Car, outre les microbrasseries locales, le club de football de Burdinne souhaite en revenir à accueillir toutes les brasseries du pays, des plus petites aux plus importantes et, pourquoi pas aussi, des brasseries et fromageries étrangères. La question d’un changement de date et d’une manifestation concentrée sur une seule journée pourrait aussi venir sur la table.