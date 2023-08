Hameau du Renoz à Marneffe: il a payé toutes ses factures mais il est quand même privé de courant

Contrairement à beaucoup de résidents du hameau, Michel n’a pas de dettes. Et pourtant, comme les autres, il a dû subir la coupure de courant de lundi étant donné que le compteur à budget était à sec. "J’ai jeté tout le contenu de mon congélateur. Et comme il ne fait que 16 °C à l’intérieur, j’ai allumé mon poêle à bois… Je ne peux pas cuisiner, alors je mange des plats froids préparés…"

Comment en est-on arrivé là ? C’est la question que tout le monde se pose mais les réponses divergent selon les uns et les autres. "Quand j’ai acheté en 2013, le notaire lui-même m’a dit qu’il ne comprenait rien à la situation de la copropriété, explique Michel. Je n’ai pas fait attention. Il y avait à l’époque une bonne ambiance ; les gens faisaient des fêtes ensemble. J’ai bien vu que plusieurs personnes revendaient mais je n’ai pas eu la puce à l’oreille tout de suite…"

Climat de terreur

Car rapidement, l’ambiance a changé avec l’arrivée de gens du voyage. "Ils venaient de temps en temps en s’entassant dans des petites caravanes. Certains sont encore là. Ils sont minoritaires mais font régner la terreur. Ils gueulent et mettent la musique à fond jusque très tard. On appelle la police et quand elle arrive, ils ont tout éteint et font semblant de rien…"

Pour notre interlocuteur, ces énergumènes ne sont qu’une minorité mais une minorité crainte par les autres résidents et les pouvoirs publics. "Ils jettent leurs poubelles n’importe quand et dans des sacs qui ne sont pas conformes. Bref, les sacs n’ont pas été ramassés et sont restées là un mois. L’agent sanctionnateur de la Commune est passée. Elle a fait son enquête en fouillant les sacs. Elle a su identifier les auteurs mais elle a été menacée !"

Bien entendu, nous dit-on, ces habitants ne paient pas régulièrement leurs factures d’eau et d’électricité. Mais ils ne sont pas les seuls. "Toute une série de personnes se sont laissées influencer et ont refusé de payer leurs factures sous prétexte que le collège des liquidateurs les arnaque, indique Michel. Ok mais, à un moment donné, s’ils consomment de l’électricité, il faudra quand même bien la payer un jour… C’est tellement normal de payer son électricité."

Pas très professionnel

Notre interlocuteur reconnaît que la situation est très complexe et que tout n’est pas blanc ou noir. Ce n’est pas les mauvais payeurs contre les gentils liquidateurs. D’ailleurs, Michel estime que ces derniers ont aussi leur part de responsabilité dans une situation qu’ils ont laissée pourrir. "C’est clair qu’ils ne font pas bien leur boulot. Il y a 4 ans, lors d’une réunion, on nous apprend qu’on a retrouvé 11 000 € puis quelques mois plus tard, ces 11 000 € ont de nouveau disparu. Ce n’est quand même pas très professionnel de la part d’un comptable et d’un réviseur d’entreprise. De même, Olivier Hamal, le président du collège des liquidateurs nous dit en réunion que pour récupérer de l’argent il faut vendre des parcelles. Là aussi, ce n’est pas professionnel puisque les terrains dont ils parlaient n’appartiennent pas à la copropriété. Lui qui travaille dans l’immobilier et qui est le président national du syndicat national des propriétaires et des copropriétaires devait quand même être au courant…"

Alors comment sortir du bourbier ? Que les habitants désignent un nouveau représentant parmi eux pour gérer les paiements, ainsi que le suggère la Commune ? "Non, c’est impossible. Il faudrait être armé alors… La solution selon moi, ce sont les compteurs individuels. Comme ça, chacun est responsable de sa consommation. " En attendant, alors qu’il est en ordre dans ses paiements, Michel doit quand même payer pour la dette des autres: "Déjà il y a quelques mois, alors qu’on menaçait de nous couper le courant pendant Noël, j’avais versé 600 € que je ne récupérerai jamais. Et là, comme les autres résidents, je dois payer 150 € pour alimenter le compteur à budget, sachant qu’un tiers de cette somme sert à rembourser la dette des autres."