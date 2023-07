De nombreuses réfections de rues en vue

Des travaux nécessaires. C’est ce qu’a annoncé l’échevin des Travaux, Christian Elias, en évoquant la deuxième phase du plan PIC de Burdinne. Diverses rues vont ainsi être rénovées et les conditions du marché ont été actées ce mardi soir au conseil communal. "Plusieurs rues sont visées, explique-t-il. Il y a la rue Marbuay, qui devient impraticable, ou encore la rue de Vissoul, dont la partie qui va vers Ville-en-Hesbaye doit être réparée car elle pose problème en hiver." Il évoque également la rue de Rochée et son château, dont les eaux pourraient s’écouler vers le fond de Lamontzée si des travaux ne sont pas envisagés. "Nous allons refaire ce chemin de sorte que les eaux puissent se diriger vers le Ri Jean-Jean", précise encore l’échevin. Les rues de Chimpisse, de Huy et Devant les bois sont également dans la liste.