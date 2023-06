Le changement climatique au niveau communal

La Commune de Burdinne adhère à la Conventions des maires pour le climat et l’énergie. Le nouvel objectif en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre est de -55% d’ici 2030. Le conseil communal est bien d’accord sur ce point qui figurait à l’ordre du jour de ce mardi. Mais le Plan d’actions pour l’énergie durable et le climat (PAEDC) a suscité de longs débats, entraînant même une suspension de séance. C’est que l’opposition Participe Présent demandait le report du point. Le PAEDC 2023-2030 a été élaboré par le bureau d’études WattElse et le comité de pilotage communal. Alison Taziaux, energy engineer chez WattElse, a présenté les défis à réaliser dans les économies d’énergie et les actions environnementales au travers de 29 actions publiques et privées. Le réchauffement climatique est devenu aussi une priorité à chaque niveau. "Burdinne est une commune rurale et le changement climatique impacte déjà les agriculteurs", explique Alison Taziaux. L’objectif global est une diminution annuelle de 10 390 tonnes de CO2 dont 5 293 tonnes rien qu’avec des panneaux photovoltaïques sur les hangars agricoles. Ce chiffre est incohérent pour Participe Présent. "Cela représenterait plus de la moitié de l’objectif total. Il faudrait une couverture de 18,6 hectares de toiture, souligne le conseiller Romain Verlaine. Nous aurions souhaité plus de précisions pour accepter le plan. Il n’y a pas de données précises sur les surfaces de référence."