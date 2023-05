Un jardin didactique dans le parc naturel Burdinale-Mehaigne (photos)

En intervenant manuellement mais surtout en laissant faire la nature, un extraordinaire jardin est en train d’éclore à Burdinne depuis quelques années. Nous sommes à côté de la ferme de la Grosse Tour. Sur un terrain d’environ 60 ares, le Parc naturel développe un jardin didactique au naturel. Pour remplacer le jardin des plantes patrimoniales à Pitet, aujourd’hui disparu ? (lire par ailleurs). "Pas vraiment, explique Sébastien Leunen. À Pitet, c’était davantage une collection de plantes classées par familles (NDLR: il y en avait 280 différentes). Ici, l’idée est plutôt d’avoir des plantes indigènes ou utiles à la biodiversité et qui vivent en symbiose… On veut faire une sorte de vitrine d’un jardin au naturel."

Un site ouvert et inspirant

Le projet remonte à 2019. Le verger conservatoire avait déjà été créé plus haut sur le terrain et des espaces didactiques plus bas. "On a d’abord créé des lignes champêtres avec des haies diversifiées. Puis on a creusé une mare et semé plusieurs prairies fleuries…"

Et, petit à petit, au fil des saisons, les aménagements prennent racine. "Là on est en train de faire une nouvelle mare naturelle, détaille Sébastien Leunen. Cette saison, on va aussi aménager une zone rocailleuse avec un mur en pierres sèches." D’autres projets viennent aussi se greffer au jardin tels que le potager collectif Pot’Colle ou encore le four à pain communautaire. "À l’avenir, le bois de peupliers qui est plus haut va être abattu et on replantera en laissant une partie sauvage, ajoute Frédéric Bertrand, président du Parc naturel et bourgmestre de Burdinne. On a aussi en projet d’intégrer une entreprise de maraîchage sur le terrain en bas du site ou encore un rucher-école." Avec l’idée que l’entièreté du site reste ouverte au public. Pour en faire un lieu de promenades inspirant ou tout simplement reposant.