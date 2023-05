À Burdinne, ils brouillent les caméras de surveillance pour voler une remorque

Elle lui servait pour transporter des échafaudages, des déchets ou encore de longs matériaux. Jusqu’à la nuit de dimanche à lundi, Stephane Christiaens possédait encore une remorque à double essieux. Cet habitant de Burdinne est un entrepreneur en toitures. "Une remorque qui valait plus de 2 500 euros", précise son papa. Stephane lui a succédé à la tête de l’entreprise. Et, c’est justement devant le domicile de ses parents que la remorque était garée dans la nuit de dimanche à lundi. Pourtant elle était munie d’un antivol et avait des cales. De plus, l’extérieur de la maison est sécurisé à l’aide de caméras de surveillance. D’après le papa, les voleurs ne sont pas de petites frappes, mais bien des professionnels, des habitués. "Tout d’abord, les caméras de surveillance ont été brouillées entre une heure du matin et cinq heures trente."