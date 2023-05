Le terrain multisport de Burdinne va être rénové

Avec la plaine de jeux et le terrain de tennis, le terrain multisport forme un ensemble construit il y a plus de 20 ans. Ce dernier devenait fort abîmé avec le temps et va être rénové. Le point a été approuvé unanimement lors du conseil communal de ce mardi soir. "En vieillissant, le terrain multisport n’est plus amortissant, explique Évelyne Lambié, échevine des Sports. Un nouveau revêtement synthétique va être posé. Nous avons opté pour cette solution, car arracher tout le tarmac et le refaire était plus coûteux. Et nous n’avions pas encore de terrain synthétique dans notre commune."