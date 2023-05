Les classements série A sont tombés en tennis de table : Nathalie Marchetti est Ae2, Tom Closset monte de 6 classements alors que Jean-Michel Saive descend B0

Cela concerne plusieurs pongistes de l’arrondissement de Huy/Waremme. A commencer par Nathalie Marchetti. La Geeroise, qui était Ae 1 cette saison, sera Ae 2 en 2023-2024. La droitière évolue essentiellement à l’étranger, elle ne fait donc pas partie du classement "traditionnel".

Le Marneffois Tom Closset réalise un bon de six places et devient A11. À 17 ans, il atteint le meilleur classement de sa carrière en Belgique. Enfin, on notera que le Crisnéen Jean-Michel Saive, qui a mis un terme à sa carrière en 2019, descend, pour la première fois depuis des décennies, B0.