La Commune de Burdinne a récompensé ses meilleurs sportifs

Le "Mois du sport" est devenu une tradition à Burdinne. Il est aussi l’occasion de remettre les mérites sportifs. Ceux-ci récompensent des performances mais aussi des personnes qui s’investissent. Ils étaient plusieurs cette année comme l’explique Evelyne Lambié, échevine des Sports. "Nous avons demandé aux Burdinnois de nous souffler à l’oreille les noms de ceux qui méritent d’être applaudis aujourd’hui. Et nous allons débuter par ceux qui s’investissent dans le sport en tant que bénévoles depuis de nombreuses années", dit l’échevine.

Depuis 10 ans ou presque ; ils sont trois, Alain Derclay, Pierre Chenoix et Pascal Pire à avoir encadré le programme "Je cours pour ma forme". Nadine Depry a, elle, fait bouger les aînés à pied et à vélo en créant de nombreux parcours.

Quant aux performances sportives, les autorités ont salué celles des basketteuses Julia Franquin, présélectionnée chez les Cats pour l’Euro 2023, et Sara Mossab. Championne en D3 provinciale de tennis de table, l’équipe fanion du TT Marneffe a aussi été épinglée. Tout comme la fratrie Closset avec Noah (19 ans), Matt (12 ans) et Tom (17 ans). Celui-ci vient d’ailleurs de participer avec un certain succès à des compétitions sud-américaines.